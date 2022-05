Covid, risalgono i nuovi contagi: 5.254 in Lombardia, 424 a Bergamo

I dati In Lombardia 5.254 casi, in calo i ricoveri.Tasso di positività al 12,8%, 45 i decessi.

Con 40.954 tamponi eseguiti, è di 5.254 il numero di nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia nella giornata di domenica 1 maggio, una percentuale in leggera salita al 12,8% rispetto al 12,5 di sabato 30 aprile. Sono in leggero calo i ricoveri: se infatti sono 36 in terapia intensiva (+3). scendono a 1.183 negli altri reparti (-44). È di 45 il numero di decessi che porta il totale da inizio pandemia a 39980. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1549 nuovi contagi, a Brescia 692, a Varese 410, a Monza 524, a Bergamo 424, a Como 310, a Pavia 336, a Mantova 233, a Cremon

a 149, a Lecco 218, a Lodi 147 e a Sondrio 125.

Contagi: 40.757 in Italia

A livello nazionale sono 40.757 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 53.602. Le vittime sono invece 105, 25 in meno rispetto a ieri. Sono 1.231.670 le persone attualmente positive al Covid, 2.291 in più nelle ultime 24 ore. In totale sono 16.504.791 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 163.612. I dimessi e i guariti sono 15.109.509, con un incremento di 39.195 rispetto a ieri.

Tasso di positività è l 14,1%