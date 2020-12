La Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: 28 i ricoverati in Area critica al 31 dicembre (Foto by Colleoni)

Covid, tasso di positività all’11,7%

A Bergamo i nuovi contagiati sono 150 I dati della Lombardia del 31 dicembre: + 3.859 persone colpite dal virus. Aumentano i ricoverati in Terapia intensiva (+8, 489 in totale), mentre calano negli altri reparti (-180, in totale i pazienti negli ospedali sono 3.437 )

Con 32.858 tamponi effettuati sono 3.859 i nuovi positivi in Lombardia, con il tasso di positività in crescita all’11,7%: sono i dati del monitoraggio quotidiano della Regione aggiornati al 31 dicembre. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva (+8, 489 in totale), mentre calano negli altri reparti (-180, 3.437). I decessi sono 85, per totale complessivo di 25.123 morti in regione dall’inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 2.147.

A Bergamo e provincia i nuovi casi di contagiati sono 150, il numero più basso rispetto al resto delle altre province (1.106 i nuovi positivi nella città metropolitana di Milano, di cui 426 a Milano città, 650 a Varese, 590 a Brescia, 287 a Como, 268 a Pavia, 259 a Mantova, 161 a Monza e Brianza). L’Ats di Bergamo, inoltre, segnala che al 30 dicembre i positivi residenti in provincia in isolamento obbligatorio sono 1.328, mentre sono 1.318 i contatti di persone contagiate che si trovano in isolamento fiduciario.

Al 31 dicembre i ricoverati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo risultano essere 39 nelle degenze Covid, si aggiungono altri 28 pazienti in Terapia intensiva (12 dei quali nella struttura della Fiera)

