Nemmeno la neve ferma Creattiva

In 47mila all’edizione numero 20 La 20esima edizione solo scalfita dal maltempo. 47mila ingressi totali, un altro vero successo per la più amata delle fiere cittadine.

Creattiva chiude il sipario sul ventesimo appuntamento in città consolidandosi quale manifestazione nazionale di riferimento per la filiera delle arti manuali. Con 257 imprese (nuovo record per l’edizione primaverile) giunte da 16 regioni italiane a da altrettante nazioni straniere (dagli States al Giappone, dall’Ecuador all’India, passando per mezza Europa) e oltre mille eventi collaterali (corsi, laboratori, work shop e un convegno andato sold out in pochi giorni), la manifestazione di Promoberg è stata ancora una volta promossa a pieni voti, sia per la ricca parte espositiva, sia per i tanti eventi collaterali, che hanno coinvolto come non mai il pubblico, vero protagonista della kermesse.

Solo il forte maltempo e le allerte meteo diramate dalla Protezione civile riguardanti le giornate di giovedì e venerdì, che hanno bloccato a casa soprattutto le appassionate provenienti dalle regioni più lontane – con conseguente calo di ingressi rispetto alle prime due giornate di un anno fa - hanno rovinato (solo in parte) il clima, per altro bellissimo, di festa per le nozze di porcellana della manifestazione. Al calo di presenze delle prime due giornate ha risposto un buon incremento durante il weekend, per un totale pari a 47.000 ingressi in quattro giorni.

