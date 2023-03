Creattiva, un successo che non delude mai: boom di presenze anche domenica

Un boom di visitatori ha contraddistinto la 27esima edizione di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali, che chiude oggi, domenica 5 marzo . Anche stamattina all’apertura dei padiglioni di via Lunga erano pronti ai blocchi di partenza decine di appassionati, che non vedevano l’ora di girare tra gli stand, acquistare materiali e seguire i corsi proposti.

Oltre al pubblico femminile, risultano in aumento gli uomini e i visitatori provenienti da fuori regione e anche dall’estero. 208 le imprese partecipanti (tra cui 15 straniere) che offrono su 15mila metri quadrati materiali e oggetti dal ricamo al patchwork, dai lavori d’ago alla bigiotteria, dalla cucina creativa alle lavorazioni con il feltro, passando per trompe-l’œil, stencil, stamping, soft glass, pittura, decorazione ceramica, candele, arredo country, saponi, giochi, miniature, didattica per l’infanzia, composizioni floreali. La chiusura è prevista per le 18.