Crepe tra ali e fusoliera

Ryanair lascia a terra 3 aerei Allarme Boeing: dopo i casi di Qantas e Southwest problemi anche per tre velivoli della compagna irlandese.

Ryanair ha messo fuori servizio tre dei suoi Boeing 737 dopo la scoperta di crepe strutturali sulla forcella che collega le ali alla fusoliera: lo rivela il quotidiano inglese Guardian sottolineando che la notizia non è stata resa pubblica dalla società. Ryanair si aggiunge così alla lista di vettori che hanno riscontrato questo difetto sui propri Boeing 737: tra questi ci sono l’australiana Qantas e l’americana Southwest, leader del mercato low cost negli Usa, il modello di compagnia alla quale si è ispirata Ryanair, ma su scala europea. Tutti e tre gli aerei coinvolti sono in servizio da più di 15 anni, rileva il Guardian indicando che due si trovano in California per le necessarie riparazioni, mentre il terzo è parcheggiato in un hangar nell’aeroporto londinese di Stansted, base principale della compagnia irlandese.

Intanto Ryanair ha fatto partire la nuova rotta da Orio al Serio (terzo scalo del network della compagnia dopo Stansted e Dublino) alla capitale georgiana Tbilisi: in tutto 4 voli a settimana nell’ambito della programmazione invernale 2019 dallo scalo bergamasco. Rispetto alla stagione precedente vengono prolungate le rotte su: Brema (bisettimanale), Göteborg (bisettimanale), Katowice (bisettimanale), Lappeenranta (bisettimanale), Londra Southend (3 voli a settimana), Santander (bisettimanale) e Sofia (giornaliero). Le novità assolute sono invece, oltre a Tbilisi (4 voli a settimana), Agadir (bisettimanale), Aqaba (bisettimanale), Eilat Ramon (bisettimanale), Marsiglia (4 voli a settimana) e Yerevan (bisettimanale, in partenza il 14 gennaio).

