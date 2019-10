Crisi del clima, colpo anche all’economia

Tavoni: «Il mondo lo capisca» Domenica 6 ottobre nell’ambito di BergamoScienza, lo studioso di cambiamenti climatici ha rilasciato un’intervista a L’Eco di Bergamo.

Senior scientist del Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici, docente alla School of Management del Politecnico di Milano, direttore dell’Istituto europeo per l’economia e l’ambiente, Massimo Tavoni è tra gli autori dei rapporti dell’Ipcc, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Ci risponde da New Delhi, dove, con altri duecento scienziati, sta già lavorando alla stesura del rapporto dell’Ipcc in uscita nel 2022.

Domenica 6 ottobre, alle 15 al Centro Congressi, terrà la conferenza su «Vivere e combattere il cambiamento climatico» per BergamoScienza.

Guarda l’intervista video a Massimo Tavoni realizzata da Diego Colombo.

