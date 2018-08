Crowdfunding, prorogata la scadenza

Domande fino al 14 settembre C’è ancora tempo per presentare il proprio progetto all’interno del bando Crowdfunding Civico, promosso dall’Associazione Bergamo Smart City and Community, in collaborazione con Sesaab - Media On - Kendoo, oltre al contributo di Comune di Bergamo e Ubi Banca.

Entro il 14 settembre vanno presentate le domande di partecipazione secondo le modalità previste dal bando (scaricabile qui): saranno valutate iniziative innovative ad alto impatto sociale nel campo della cura e dell’assistenza a categorie fragili di popolazione, dell’accessibilità e delle connettività urbana, della qualità di vita dei cittadini.

Le opportunità e le modalità di accesso al bando verranno presentate domenica 9 settembre alle ore 12.00 durante un incontro pubblico al Lazzaretto di Bergamo all’interno del Festival sull’Innovazione Download Innovation.

Il crowdunding civico è una raccolta fondi che consente, tramite un portale digitale, di finanziare progetti di interesse pubblico coinvolgendo la propria community di riferimento. Ogni singolo cittadino, infatti, potrà decidere quanto donare e quale idea sostenere. A conclusione della campagna di raccolta fondi è previsto il sostegno dell’Associazione Bergamo Smart City and Community, ma solo per quei progetti che avranno raggiunto un finanziamento accertato attraverso il crowdfunding pari almeno al 60% del valore complessivo del progetto: il contributo in valore assoluto non potrà comunque mai superare i 10.000 euro. Possono partecipare al bando: Imprese profit e no profit regolarmente iscritte al registro delle imprese; organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato; organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale; organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG e Organizzazioni iscritte al registro delle Onlus. I requisiti di progetti, che dovranno restare nell’ambito della connettività, digital divide, accessibilità, welfare, sono: durata massima di realizzazione 12 mesi; evidente impatto sociale e di innovazione; meccanismo di ricompense secondo il modello “reward based”, per il quale si riconosce a chi dona una ricompensa di modico valore.

Per ulteriori informazioni potete contattare l’Associazione Bergamo Smart City & Community - info@bergamosmartcity.com

