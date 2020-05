Cura del plasma: i primi risultati

Segui il punto in Regione dalle 17.30 Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, in diretta web.

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, terranno una conferenza stampa in diretta web (visibile sul nostro sito e sui canali di Lombardia Notizie online) in cui presenteranno i risultati della sperimentazione «cura del plasma» e i dati aggiornati sui casi di coronavirus sul territorio lombardo. L’appuntamento è per lunedì 11 maggio a partire dalle 17.30.

