Curno, 54enne ruba in casa parrocchiale

Scappa dal terrazzo, preso dai carabinieri Il fatto è accaduto giovedì, l’uomo fermato è ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

Giovedì 15 marzo i carabinieri della stazione carabinieri di Curno hanno arrestato in flagranza di reato un uomo italiano pregiudicato del 1964 che si è introdotto all’interno della casa parrocchiale annessa alla Chiesa dell’Annunciazione di Curno. Alla vista dei militari l’uomo ha tentato di fuggire scavalcando il terrazzino ed aggrappandosi ai tubi del gas, ma poi è stato bloccato dai militari.

Sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di 110€, di un sacchetto contenente numerose monete, nonché di arnesi per lo scasso che aveva appena usato per introdursi all’interno dell’abitazione. Il 54enne è stato messo ai domiciliari e sarà processato per direttissima.

