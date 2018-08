Curno, incidente con mezzo pesante

Traffico in tilt sulla Villa D’Almè-Dalmine Dalle prime informazioni sarebbe coinvolto un mezzo pesante.

Traffico bloccato sulla Villa d’Almè-Dalmine in mattinata per un incidente avvento verso le 10.15 nel terriorio di Mozzo che ha visto coinvolto un mezzo pesante. Le code si estendono in entrambe le direzioni da Paladina fino a Treviolo.

