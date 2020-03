Curva dell’Atalanta per il nuovo ospedale

Imbianchini volontari in azione

Imbianchini per il nuovo ospedale provvisorio per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La Curva Nord dell’Atalanta, la parte più calda del tifo nerazzurro, sta collaborando con i volontari degli Alpini per l’ospedale da campo in allestimento presso la Fiera Promoberg di Bergamo in via Lunga, nel quartiere di Boccaleone, in direzione Seriate.