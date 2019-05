Curva Nord, la prima pinzata di Percassi

Via alla demolizione, foto e video Il presidente dell’Atalanta ha dato il primo colpo per l’abbattimento della Curva Nord dello stadio. I fedelissimi nerazzurri, circa 1.500, sono già posizionati in Curva Sud per assistere alle operazioni. L’intervento del presidente Percassi e del sindaco Gori. Spagnolo: «Quattro giorni per la demolizione».

È stato il presidente dell’atalanta, Antonio Percassi, a dare la prima «pinzata», poco dopo le 19,30 di lunedì 6 maggio, per l’abbattimento della Curva Nord. Sul posto, per assistere, circa 1.500 tifosi, assiepati in Curva sud. L’Atalanta ha scelto infatti di permettere alla città di assistere alla primo colpo di ruspa, con cui le macchine della «Despe», griffate con una livrea nerazzurra, hanno iniziato a smontare la «Pisani».

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, è intervenuto prima del via ai lavori: «Serata speciale, particolare. Partiamo con questa iniziativa grazie alla grande volontà dell’amministrazione comunale. Grazie al sindaco, artefice di questa iniziativa, un ottimo lavoro insieme a tutto il Comune. Abbiamo tanti sogni, uno si sta realizzando. Una Curva Nord storica e potente, faremo un progetto molto bello, moderno e funzionale, finalmente coperto. Diventerà una curva ancora più forte». Roberto Spagnolo, direttore operativo Atalanta, ha garantito: «In quattro giorni sarà del tutto demolita». Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori: «È un momento emozionante, come tanti ce ne sta regalando Atalanta. In questo periodo i sogni si incrociano, questo lo aspettiamo da decenni. Dal 2015 siamo seriamente a lavoro per arrivare a stasera. Grazie a Percassi per aver riconosciuto al Comune la collaborazione di questi anni, ma senza l’impegno della sua famiglia non sarebbe stata possibile questa riqualificazione».

Le ruspe pronte all’azione

Percassi (a destra) guarda demolizione insieme ad Andrea Abodi, presidente del Credito sportivo

