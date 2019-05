Curva Pisani, lunedì il «Demolition Day»

Si può assistere al primo colpo di pinza «Dopo la preparazione del cantieri dello stadio, lunedì 6 maggio dopo le 19 verrà ufficialmente data la prima “pinzata” alla Curva Pisani che inizierà così ad essere demolita».

Lo ufficializza sul suo sito web l’Atalanta. Per i tifosi sarà possibile assistere ai primi lavori di demolizione: sarà infatti aperta la Curva Morosini. Si potrà accedere a partire dalle 18 per assistere al cantiere.

Intanto è stato introdotto il senso unico in direzione centro nel tratto compreso tra le due curve dello stadio. In parallelo sono spariti i parcheggi sul lato sinistro, quelli verso largo dello Sport, la porzione triangolare di piazzetta delimitata dal lato opposto da via dei Celestini. Dove, invece, è ora vietata la sosta sul lato destro, direzione Santa Caterina.

Per chi invece deve raggiungere il rondò del Monterosso provenendo dal centro, all’incrocio della curva Sud, il traffico viene deviato a destra lungo via Pietri e poi subito a sinistra in via dei Celestini (che ora resta il solo accesso possibile per il parcheggio di largo dello Sport) per poi riconnettersi su viale Giulio Cesare all’altezza della curva Nord.

Dopo il primo colpo di pinza di lunedì 6 maggio il cantiere entrerà nel vivo il giorno successivo per concludersi poi nel giro di una settimana. Poi comincerà la fase della costruzione della nuova gradinata, la più delicata.

Per quanto riguarda invece Atb, le corse delle linee 3 e 6 dirette rispettivamente all’Ostello e in San Colombano, giunte in viale Giulio Cesare all’incrocio con via del Lazzaretto percorreranno via Pietri e via dei Celestini, da dove riprenderanno i rispettivi percorsi normali. Restano invece invariati il percorso e le fermate in senso inverso. Viene istituita una fermata provvisoria in via dei Celestini prima dell’incrocio con viale Giulio Cesare.

