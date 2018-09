Da domenica torna il caldo africano

Temperature come a luglio oltre i 30° L’hanno chiamata l’estate settembrina, perchè dall’inizio della prossima settimana arriverà un anticilone di origine africana.

Domenica 8 settembre con il definitivo allontanamento delle correnti umide e instabili verso la Grecia, contestualmente a un aumento della pressione il tempo volgerà verso il bello su tutte le regioni. La giornata trascorrerà così all’insegna della stabilità atmosferica seppur in un contesto non pienamente soleggiato per nubi alte stratificate di passaggio, più compatte su Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania. Isolati e brevi scrosci possibili durante il pomeriggio sull’Appennino meridionale e abruzzese.

Da lunedì è previsto un ulteriore rinforzo della pressione atmosferica sull’Europa centro-meridionale. I massimi pressori si collocheranno sulle regioni alpine e attireranno sull’Italia aria calda in quota di origine subtropicale africana. Prenderà così vita un periodo dal sapore estivo con tanto sole e clima caldo, temperature in linea con i valori tipici di luglio con estremi fino a 32°C su Val padana, Toscana e Lazio. Poco male per chi si è concesso un periodo di vacanza in questo periodo, considerando anche il tempo avverso che ha caratterizzato buona parte del mese di Agosto, soprattutto al Centro-sud.

Da lunedì 10 condizioni di bel tempo prevalente con cieli in prevalenza sereni salvo velature di passaggio ad offuscare temporaneamente il cielo. Qualche disturbo potrà interessare la Sardegna, dove non si esclude anche qualche breve piovasco, più probabile sulle zone interne. Temperature su valori estivi, massime fino a 30°C a Milano, Bologna e Torino, 31°C a Firenze e Roma; qualche grado in meno sulle zone costiere e sulle città del Sud: 27°C a Bari, 28°C a Palermo, 29°C a Cagliari.

Martedì sarà un’altra giornata all’insegna della stabilità atmosferica e del bel tempo con cieli sereni o al più velati. temperature in ulteriore aumento con massime over 30°C sulla Valpadana e sulle regioni centrali tirreniche. Mercoledì proseguirà la fase dominata dall’alta pressione, con bel tempo su tutte le regioni e temperature in ulteriore aumento, apice del caldo con picchi fino a 33°C su Firenze e Roma, 32°C a Bologna, Mantova, Verona, Torino e Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA