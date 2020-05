Da lunedì 18 ripristinato il sistema

di pagamento della sosta Bergamo Da lunedì 18 maggio riparte il sistema di pagamento della sosta in tutta la città.

Dopo quasi due mesi tornano a pagamento gli stalli blu della città, in concomitanza con l’ulteriore rilancio della «Fase 2» in Lombardia. La riattivazione del sistema della sosta segue di qualche giorno la riattivazione delle Ztl di Bergamo (anche se l’Amministrazione consente, fino al 31 maggio compreso, la possibilità di accedere a tutti coloro che svolgono servizi a favore di residenti e/o domiciliati all’interno delle zone, che per effetto delle restrizioni loro imposte non possono provvedervi autonomamente).

Oltre a questi provvedimenti, rimangono in vigore la proroga fino al 31 maggio della validità di tutti i contrassegni per la circolazione nelle Ztl e/o per la sosta nelle aree riservate ai residenti e/o per la sosta in aree riservate a specifiche categorie di veicoli, aventi scadenza compresa tra il 9 marzo e il 31 maggio; la possibilità per tutti i titolari del contrassegno per la sosta nelle aree riservate ai residenti, in corso di validità, la sosta nelle aree disciplinate a tariffa, delimitate dalle strisce di colore blu, ivi compreso il parcheggio pubblico di piazza Mercato del Fieno, senza obbligo di corrisponderne il corrispettivo né di rispettarne i limiti di tempo

