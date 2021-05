Da lunedì cambia tutto, maltempo in arrivo sulla Bergamasca Intensa ondata di maltempo sull’Italia nella prima parte della nuova settimana. Colpita anche la Bergamasca.

Il campo di alta pressione che ci regalerà un weekend dal sapore primaverile e in qualche caso persino semi estivo non sarà duraturo. Il suo arrivo sull’Italia precederà un intenso peggioramento del tempo causato dall’approfondimento di una saccatura atlantica sull’Europa centro occidentale. Lo spiega 3bMeteo: «Il sistema perturbato associato al vortice arriverà sull’Italia nella giornata di lunedì poi evolverà in un minimo di bassa pressione secondario tra martedì e mercoledì rinnovando condizioni di instabilità anche perturbata. Ne avremo insomma per tre giorni con la giornata peggiore che sarà quella di martedì con rovesci e temporali anche diffusi e intensi, localmente accompagnati da grandine e un netto calo delle temperature». La Bergamasca sarà colpita dal maltempo con pioggia e vento, oltre a un abbassamento delle temperature.

Nuove perturbazioni sono attese anche nella seconda parte della settimana.

