Da Orio a Lampedusa con Albastar

Voli dal 30 maggio tutte le domeniche Albastar annuncia la programmazione estiva 2021 verso l’isola di Lampedusa, che sarà servita da quattro aeroporti italiani: da Bergamo partenze ogni domenica dal 30 maggio al 3 ottobre. Il direttore commerciale Giancarlo Celani: «L’incremento delle rotte su Lampedusa dimostra il consolidamento delle attività di linea del vettore verso la Sicilia».

Albastar annuncia la programmazione per la stagione estiva 2021 verso l’isola di Lampedusa, che sarà servita da quattro aeroporti italiani, Bergamo, Milano Malpensa, Parma e Verona, come di seguito:

Da Bergamo, ogni domenica dal 30.05 al 03.10.

Da Milano Malpensa, ogni domenica dal 30.05 al 03.10 e ogni martedì dal 10.06 al 16.09.

Da Parma, ogni sabato dal 29.05 al 02.10.

Da Verona, ogni sabato dal 29.05 al 02.10.

I voli sono acquistabili sul sito www.albastar.es, nelle agenzie di viaggio tradizionali e online. Per informazioni e prenotazioni, il call center risponde al numero +39 095.311503, mail [email protected]

Oltre a Lampedusa, Albastar opererà collegamenti in altri quattro aeroporti siciliani: Catania (voli in partenza da Milano Malpensa e Bergamo), Comiso (voli in partenza da Cuneo), Palermo (voli in partenza da Milano Malpensa) e Trapani (voli in partenza da Brindisi, Cuneo, Milano Malpensa, Napoli, Parma, Roma).

