Da piazza Dante spunta «un’astronave»-Foto

Bergamo, dal 2021 nuovi cantieri in centro Mentre proseguono i lavori in piazza Dante, dove la struttura del Diurno è sempre più evidente (vedi foto), è stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del secondo lotto del centro piacentiano.

Spazi più verdi, una pavimentazione più decorosa e di pregio, un vero e proprio giardino in piazza Cavour, spazi per le manifestazioni e grandi iniziative: la Giunta del Comune di Bergamo ha approvato nella seduta di ieri il progetto esecutivo (quindi l’ultima fase del processo di progettazione) del secondo lotto del centro piacentiniano, presentato dall’Assessore Francesco Valesini.

Confermato l’impianto generale del progetto definitivo, presentato alla stampa cittadina lo scorso 18 maggio e frutto di un proficuo confronto con la Soprintendenza, con un significativo incremento dell’aree verdi e una riqualificazione delle parti pavimentate quanto mai necessaria. Il Comune ritiene che l’intervento possa contribuire a valorizzare in modo significativo anche quanto fatto in questi anni per il Teatro Donizetti: il progetto prevede infatti il sostanziale raddoppiamento delle aree verdi rispetto all’attuale situazione (così come già previsto nel proposta di concorso), con il mantenimento delle alberature esistenti e l’incremento delle alberature ad alto fusto in piazza Cavour, nella quale è mantenuta la forma del laghetto che cinge il monumento dedicato a Gaetano Donizetti e, intorno al sistema monumentale, verrà realizzato un vero e proprio nuovo giardino.

Il rendering della riqualificazione di piazza Cavour, fuori dal Donizetti

Cambieranno tutte le pavimentazioni (attualmente in asfalto), che necessitano di una sistemazione radicale, visto che in alcuni punti sono evidenti rattoppi e dissesti non consoni al contesto del centro cittadino di Bergamo.

Parte ora l’iter per l’assegnazione dell’appalto (del valore di più di 2milioni di euro), con il cantiere previsto nella primavera del 2021. Nel frattempo sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione del primo lotto del progetto di riqualificazione del Centro piacentiniano, in piazza Dante: dopo la rimozione certosina della fontana al centro della piazza, sono iniziate le fasi di scavo che hanno riportato alla luce la struttura e la cupola dell’ex albergo diurno, poche decine di centimetri sotto il livello del terreno.

