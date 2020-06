Da sabato riaprono le Funicolari

Chiuse dal 10 marzo scorso Da sabato 13 giugno riaprono le Funicolari di Città e di San Vigilio. Accesso con misurazione della temperatura e obbligo di indossare la mascherina e i guanti.

Da sabato 13 giugno le Funicolari di Città e di San Vigilio riaprono al pubblico dopo la chiusura disposta dal 10 marzo scorso in relazione alle misure adottate per contenere l’emergenza Covid 19. Lo comunica Atb Bergamo.

Per accedere alle funicolari i passeggeri dovranno attenersi alle indicazioni sui comportamenti di viaggio in conformità alle disposizioni sul distanziamento fisico indicate dalle Autorità:

- accesso subordinato alla misurazione della temperatura corporea

- obbligo di indossare guanti e mascherina sui mezzi

- rispetto della distanza di sicurezza, distribuendosi all’interno delle funicolari e alle stazioni di partenza e arrivo secondo la segnaletica predisposta: un bollo verde indica i posti consentiti e un bollo rosso è invece collocato su quelli non utilizzabili.

- divieto di trasportare biciclette a bordo della Funicolare di San Vigilio (il trasporto di biciclette sulla Funicolare di Città non è mai consentito dalle Regole di Viaggio ATB).

Le nuove disposizioni di viaggio comporteranno una riduzione dei posti disponibili. Fino a nuove disposizioni i posti di viaggio sono ridotti ad massimo di 10 passeggeri per viaggio sulla Funicolare di Città (5 per scompartimento) e 8 passeggeri sulla Funicolare di San Vigilio.

La disinfezione delle funicolari verrà eseguita secondo il piano straordinario di sanificazione e igienizzazione già attivo a bordo di autobus, tram e uffici aperti al pubblico.

Alle stazioni inferiori e superiori delle Funicolari saranno inoltre disponibili dispenser touchless con gel disinfettante per l’igienizzazione delle mani.

I nuovi provvedimenti in vigore dal 13 giugno saranno segnalati da appositi avvisi sui monitori e affissi alle stazioni delle Funicolari, a bordo dei mezzi, online sul sito atb.bergamo.it e sulla App ATB Mobile.

ORARI DI SERVIZIO

Funicolare di Città (stazione inferiore)

Luedì-giovedì: prima corsa ore 7.03; ultima corsa ore 22.30 (frequenza media 12 minuti)

Venerdì-sabato: prima corsa ore 7.03; ultima corsa ore 0.19 (frequenza media 9 minuti)

Festivi: prima corsa ore 7.39; ultima corsa ore 22.33 (frequenza media 9 minuti)

Funicolare di Città (stazione superiore)

Lunedì-giovedì: prima corsa ore 6.58; ultima corsa ore 22.25 (frequenza media 12 minuti)

Venerdì-sabato: prima corsa ore 6.58; ultima corsa ore 0.14 (frequenza media 9 minuti)

Festivi: prima corsa ore 7.36; ultima corsa ore 22.27 (frequenza media 9 minuti)

Funicolare di San Vigilio (stazione inferiore)

Lunedì-venerdì: prima corsa ore 10.15*; ultima corsa ore 23.15 (frequenza 15 minuti)

Sabato: prima corsa ore 10.15*; ultima corsa ore 23.45 (frequenza 15 minuti)

Festivi: prima corsa ore 9.00; ultima corsa ore 22.45 (frequenza 15 minuti)

Funicolare di San Vigilio (stazione superiore)

Lunedì-venerdì: prima corsa ore 10.21*; ultima corsa ore 23.06 (frequenza 15 minuti)

Sabato: prima corsa ore 10.21*; ultima corsa ore 23.36 (frequenza 15 minuti)

Festivi: prima corsa ore 9.05; ultima corsa ore 22.35 (frequenza 15 minuti)

*corse precedenti effettuate con la linea 21

Linea 1 (Colle Aperto-stazione)

Lunedì-venerdì: ultima corsa ore 23.50

Sabato: ultima corsa ore 0.30

Festivi: ultima corsa ore 22.33

Linea 1 (stazione-Colle Aperto)

Lunedì-venerdì: ultima corsa ore 23.25

Sabato: ultima corsa ore 0.05

Festivi: ultima corsa ore 22.12

- Assistenza clienti: tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 18.45 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035.236026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail [email protected]

- Biglietteria: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 7.20 alle 19.15; martedì e venerdì dalle 7.20 alle 18.45; il sabato dalle 7:20 alle 13:00. La domenica e festivi la biglietteria è chiusa.

