«Da Vittorio», la cucina stellata orobica

gestirà il catering allo Juventus Stadium I ristoratori bergamaschi fratelli Cerea che gestiscono il tristellato Da Vittorio si sono aggiudicati anche il prestigioso appalto con la squadra torinese.

Il contratto è pronto, penso che tra qualche giorno sarà firmato. Naturalmente il grosso del lavoro inizierà con il prossimo campionato di serie A, ma già nel prossimo mese di luglio avremo alcuni servizi da svolgere per le persone ammesse allo stadio, una specie di prova generale».

Con queste parole di Francesco Cerea, uno dei fratelli che si occupa in particolare della banchettistica, arriva la conferma di quanto anticipato ieri dal quotidiano La Stampa di Torino: la grande squadra della famiglia Agnelli sceglie un grande catering per un grande stadio come lo Juventus Stadium.

Per la famiglia del grande Vittorio si tratta di un nuovo importante traguardo, a conferma dell’estrema qualità e professionalità garantita, in tutto il mondo ormai, dal «marchio Cerea».

La famiglia Agnelli deve aver trovato squisita la cena natalizia della Juventus, organizzata alle Officine Grandi Riparazioni di Torino, servita appunto dal catering di Da Vittorio. Sarebbe piaciuta così tanto che il club bianconero ha deciso di presentare un’offerta per portare le prelibatezze firmate Cerea allo stadio ogni volta che la squadra disputerà un incontro casalingo. Non sarà un impegno da poco: in ogni partita casalinga, di campionato o di coppa, saranno circa 4mila i pasti da servire ai vip e agli spettatori che ne hanno diritto.

Del resto il catering della famiglia bergamasca, nota soprattutto per il ristorante tristellato di Brusaporto, il «Da Vittorio» appunto, è famoso in tutto il mondo: I cerea gestiscono infatti ristoranti anche in Svizzera a Saint Moritz, in Cina a Shanghai e a Singapore.

Così, la società che può vantare alcuni dei più grandi calciatori, con stipendi elevati - a partire da Cristiano Ronaldo - ha pensato di scegliere anche sul mercato culinario il meglio in circolazione. Per Bergamo e la sua ristorazione un nuovo importante e prestigioso traguardo.

