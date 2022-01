Dal 10 gennaio nuove regole per visitatori e accompagnatori nelle sedi dell’Asst Papa Giovanni Da lunedì 10 gennaio regole più restrittive per gli accessi dei visitatori e degli accompagnatori all’interno del Pronto soccorso, degli ambulatori e dei reparti dell’Asst Papa Giovanni XXIII.

A partire da lunedì 10 gennaio entrano in vigore regole più restrittive per gli accessi dei visitatori e degli accompagnatori all’interno del Pronto soccorso, degli ambulatori e dei reparti dell’ASST Papa Giovanni XXIII. La decisione è stata presa alla luce della recente evoluzione epidemiologica e del recente incremento del tasso di positività nella popolazione generale. L’obiettivo delle nuove restrizioni è quello di proteggere i pazienti e più in generale, di tutelare il più possibile dal contagio gli spazi clinici degli Ospedali di Bergamo e di San Giovanni Bianco e delle altre sedi dell’ASST Papa Giovanni XXIII . Le misure riguardano anche altre categorie di soggetti che a vario titolo hanno un rapporto continuativo con l’Ospedale, come i volontari delle associazioni e varie figure di professionisti esterni. Questa la sintesi delle nuove regole:

AREE DI DEGENZA E AREE INTERNE DEGLI AMBULATORI E DEL PRONTO SOCCORSO:

•Non è più permesso l’ingresso ai visitatori nelle stanze di degenza dei reparti e delle Terapie intensive. Viene garantito l’accesso sia alle stanze di degenza che nelle aree interne degli ambulatori e del pronto soccorso solo agli accompagnatori e ai caregiver autorizzati di minori, gravide e puerpere, grandi anziani allettati, pazienti con barriera linguistica e quelli in fine vita. In questi casi l’accesso è consentito solo a persone in possesso di Green Pass Rafforzato e con mascherina FFP2. Sono possibili specifiche ulteriori autorizzazioni, da parte dei Direttori e/o dei Coordinatori delle Unità Organizzative, solo in casi eccezionali e solo a visitatori in possesso di Green Pass Rafforzato e di mascherina FFP2.

•Nulla cambia per gli accompagnatori/caregiver di pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92). Per loro la normativa vigente dispone la possibilità di accesso in tutte le aree dell’ASST Papa Giovanni XXIII senza Green Pass e mantenendo le adeguate norme comportamentali e igienico-sanitarie. Come misura precauzionale aggiuntiva, il Papa Giovanni richiede che accedano sempre muniti di mascherina FFP2.

•L’accesso alle aree COVID-19 non è consentito. L’accesso viene consentito, a persone in possesso di Green Pass Rafforzato e di dispositivi di protezione individuali appropriati, solo in caso di autorizzazioni eccezionali da parte dei Direttori e/o dei Coordinatori delle Unità Organizzative.

SALE D’ATTESA DEL PRONTO SOCCORSO, DEGLI AMBULATORI E DEI REPARTI:

Si alza il livello di controllo, consentendo l’accesso solo agli accompagnatori in possesso di Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.

CATEGORIE:

Cambiano le regole per alcuni soggetti esterni che a vario titolo collaborano con le strutture del Papa Giovanni.

•L’accesso dei volontari delle associazioni nelle stanze di degenza non è consentito. I volontari delle associazioni potranno proseguire l’attività nelle aree ambulatoriali e nelle altre aree non a contatto diretto con i pazienti, se in possesso di Green Pass Rafforzato e utilizzando la mascherina FFP2.

•Gli informatori scientifici del farmaco, gli Specialist, i consulenti di parte, il personale sanitario esterno autorizzato avranno accesso alle aree interne dell’ASST Papa Giovanni XXIII solo se in possesso di Green Pass Rafforzato e di mascherina FFP2.

•Non sarà consentito l’accesso ai referenti spirituali esterni ed agli addetti alla cura della persona. Sono possibili autorizzazioni eccezionali da parte dei Direttori e dei Coordinatori delle Unità Organizzative, ma solo a persone in possesso di Green Pass Rafforzato e mascherina FFP2.

