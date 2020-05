Spostamenti tra regioni: sì dal 3 giugno

Il decreto legge al Consiglio dei ministri Dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti tra regioni. È quanto si legge nella bozza del decreto legge che approda venerdì 15 maggio al Consiglio dei ministri.

«A partire dal 18 maggio 2020 gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione, fatte salve le misure di contenimento più restrittive adottate da specifiche aree del territorio regionale, soggette a particolare aggravamento della situazione epidemiologica». È quanto si legge nella bozza del dl quadro in vista delle prossime riaperture che dovrebbe approdare venerdì 15 maggio in Consiglio dei ministri.

«Fino al 2 giugno sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza - prosegue il testo -. Resta inoltre il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria».

