Dal cameriere all’autista, ecco le offerte di lavoro dei Centri per l’impiego La Provincia di Bergamo ha pubblicato l’elenco, aggiornato al 10 gennaio 2022, delle offerte di lavoro attive nei Centri per l’impiego.

La Provincia di Bergamo ha pubblicato l’elenco, aggiornato al 10 gennaio 2022, delle offerte di lavoro attive alle quali è possibile candidarsi contattando i Centri per l’impiego. Ogni offerta riporta: codice identificativo, figura ricercata e sede di lavoro. Ulteriori dettagli su ogni singola offerta e sui requisiti richiesti si possono consultare nel bollettino. Per candidarsi, se si è in possesso dei requisiti specificati nel bollettino, basta inviare una mail al Centro per l’impiego di riferimento allegando il modulo di autocandidatura (scaricabile dall’ apposita pagina sul sito della Provincia) e il curriculum vitae, avendo cura di fare riferimento al codice identificativo dell’offerta a cui si è interessati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA