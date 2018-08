(Foto by Elena Catalfamo)

Dal magazzino al commerciale

la catena «Globo» cerca personale La catena di negozi di abbigliamento che ha una sede anche a Dalmine ricerca personale.

La catena di negozi di abbigliamento, scarpe e accessori Globo cerca personale, anche per la sede bergamasca di Dalmine. La ricerca - estesa a tutte le sedi del territorio nazionale, molte delle quali in Lombardia - è rivolta ad addetti del magazzino ma anche a laureati nell’area commerciale e informatica. Per saperne di più o candidarsi si può consultare la sezione carriere del sito di Globo e inviare tramite mail il proprio curriculum vitae e foto.

