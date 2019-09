Dalbert: cori razzisti contro di me

Partita interrotta per tre minuti Intorno al 30’ pt di Fiorentina-Atalanta il difensore brasiliano della Fiorentina Dalbert ha chiesto all’arbitro Orsato di intervenire per cori razzisti che avrebbe sentito durante l’incontro.

Il direttore di gara ha interrotto l’incontro per 3 minuti, fino a quando lo speaker dello stadio non ha chiesto lo stop dei cori, invito accolto da copiosi fischi. Sia Orsato che il delegato della Procura federale presente a bordo campo non hanno sentito nulla.

«Cori? Io non li sento, a me dicono sempre che sono di Napoli e li ringrazio», il pensiero di Montella. «I cori non li ha sentiti nessuno, poi se qualche imbecille ha detto qualcosa è diverso. È grave, succede in tutti gli stadi, anche a Firenze. Bisogna stare attenti», le parole di Gasperini.

L’episodio ha scatenato l’indignazione del presidente della Fifa Gianni Infantino: «Il razzismo si combatte con l’educazione, condannando, parlandone. In Italia la situazione non è migliorata e questo è grave. Bisogna identificare gli autori e buttarli fuori dagli stadi».

