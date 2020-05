Dalla Croce Rossa «È bello insieme a te»

Brano e messaggio di speranza - Video È stata realizzata prima della pandemia e ora acquista un significato ancora più importante e simbolico. È un messaggio di speranza.

La «musica» che di solito li accompagna è quella della sirena, nei momenti in cui non sono in servizio alcuni appartenenti al Comitato di Bergamo della Croce Rossa coltivano passioni canore e artistiche. Lo sa bene Federico Donarini, dipendente dello stesso Comitato, che ha raccolto da loro alcune frasi con l’intento di prepararne un testo da musicare.

È nato così il brano «È bello insieme a te» interpretato da volontari e dipendenti, con testo e arrangiamento di Dario Riva musicista-volontario, mentre il video è stato montato da Chiara Isner anch’essa volontaria.

L

e riprese sono state effettuate prima che la pandemia si abbattesse sulla nostra provincia, il brano è un messaggio di speranza in musica

Ecco il link della canzone

