Dall’ambiente al taglio del cuneo fiscale

Tutte le misure della manovra che verrà Uno speciale di quattro pagine su «L’Eco» in edicola oggi, domenica 20 ottobre sui provvedimenti che ci attendono: dalla sugar tax al rialzo della cedolare secca, dalle misure per disincentivare l’utilizzo del contante alla tassa sugli imballi fino all’abolizione del super ticket.

Un vademecum per cercare di districarsi e capire meglio le nuove misure contenute nella Legge di bilancio. Su «L’Eco di Bergamo» in edicola oggi, domenica 20 ottobre, i lettori troveranno uno speciale di quattro pagine dedicato alla manovra economica, il cui cantiere è peraltro ancora aperto (non è ancora stata presentata in Parlamento). Molti i provvedimenti previsti: si va dalle misure per l’ambiente al taglio del cuneo fiscale, dalla sugar tax al rialzo della cedolare secca, dalle misure per disincentivare l’utilizzo del contante alla tassa sugli imballi all’abolizione del super ticket.

