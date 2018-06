Dalle zanzare al mal di montagna

I consigli dei pediatri per i bimbi in vacanza Con la fine delle scuole tante famiglie si preparano a partire per le vacanze: ecco i consigli dei pediatri per una partenza serena con i più piccoli.

Estate tempo di viaggi per le famiglie bergamasche, ma un’attenzione particolare va riservata ai piccoli di casa, che soprattutto durante un viaggio verso mete internazionali possono contrarre malattie come diarrea (28%), patologie dermatologiche (25%), o febbrili sistemiche, specialmente malaria (23%). Patologie simili agli adulti, ma in forma più grave, ciononostante circa la metà non viene sottoposto a una visita pre-partenza.

Dalla Società italiana di pediatria arriva una guida per viaggiare sicuri. Prima di tutto un incontro con il proprio medico almeno 4-6 settimane prima. Il bambino che viaggia dovrebbe aver eseguito le vaccinazioni di routine. Talvolta può essere necessario introdurre variazioni al calendario vaccinale. Poi sono 12 le cose che non possono mancare in valigia: soluzioni e gel disinfettante per le mani; analgesici e antipiretici; pomate cortisoniche; anticinetosici; 1 antibiotico ad ampio spettro; reidratanti orali; prodotti antizanzare; antimalarici (se indicata la profilassi); creme solari ad alta protezione; farmaci utilizzati, un 10% in più; certificato di assicurazione sanitaria.

Generalmente i bimbi sopportano meglio degli adulti i cambiamenti ambientali e di fuso, ma è importante regolare le ore del sonno e dei pasti subito dopo e già nei due giorni prima della partenza. Nausea e vomito possono essere alleviati scegliendo posti a metà cabina in aereo. In macchina, anche a noleggio, il bambino deve essere sempre assicurato nel seggiolino o adattatore. Se la destinazione è la montagna occhio al mal di montagna acuto, la patologia più frequente in età pediatrica (abbattimento, irritabilità, nausea, vomito, disturbi del sonno i sintomi) e associata al raggiungimento in breve tempo di quote superiori ai 2.500 metri.

Meglio gradualità. Attenzione anche alla «diarrea del viaggiatore» (tra le regole bere solo acqua e bevande in bottiglie sigillate ed evitare ghiaccio). Per i bagni al mare dispositivi di sicurezza e stretta supervisione. Si raccomandano bagni solamente in zone turistiche attrezzate; di indossare scarpette da bagno; evitare di allontanarsi con il bambino. Per le zanzare i repellenti vanno applicati ogni 3-4 ore (nei bimbi va evitato sulle mani).

