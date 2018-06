Dall’ospedale all’Istituto Mario Negri

Giuseppe Remuzzi succede a Garattini Dal 1° luglio sarà alla direzione del centro di ricerche fondato a Milano 55 anni fa. «Ma da ragazzo svenivo davanti al sangue». Succede al «professore», che diventa presidente.

Si è laureato in Medicina nel 1974, dal 1° luglio lascia l’ospedale di Bergamo, oggi Asst Papa Giovanni XXIII, dopo 44 anni, una vita di ricerca e di impegno clinico sulle malattie renali. Giuseppe Remuzzi, classe 1949, da domenica non sarà più direttore della Nefrologia e prenderà il posto di Silvio Garattini (che diventa presidente) come direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri (che ha tre sedi, a Milano, Bergamo, e Ranica), fondato nel 1963.

