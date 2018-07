Dalmine, scontro auto contro moto

Ferito motociclista 50enne, code L’incidente è avvenuto in via provinciale e si sono formate code in zona. Sul posto un’ambulanza per soccorrere il ferito.

Intervento di un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo e un’automedica del 118 per soccorrere un 50enne rimasto ferito in un incidente alle 11.40 su via provinciale a Dalmine. l’uomo è stato trasportato al Papa Giovanni in codice giallo. Sul posto si sono formate code.

