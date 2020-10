Danneggia le auto in sosta per rubare

30enne tradito dalle telecamere I carabinieri della Compagnia di Bergamo hanno individuato e denunciato un uomo, 30enne con precedenti specifici, che, dopo aver forzato varie auto in sosta, si era impossessato dei beni contenuti all’interno.

Mozzo, i carabinieri della Stazione di Curno hanno identificato l’autore, di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale e già arrestato per fatti analoghi lo scorso mese di settembre, che, nelle ultime settimane, si era reso responsabile di altri 10 danneggiamenti in danno di autovetture in sosta per impossessarsi dei beni contenuti all’interno dell’abitacolo, spesso poche monete o altri oggetti di scarso valore.

I militari, grazie anche al sistema di videosorveglianza comunale, sono dunque riusciti a risalire all’identità del malvivente, denunciato per i fatti commessi e proposto per l’emissione di un foglio di via obbligatorio.

