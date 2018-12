De Roon: «Senza Var non vincevamo»

Atalanta in cerca di continuità a Genova «Nessuno avrebbe visto il fuorigioco» aggiunge il centrocampista nerazzurro che ora si concentra sulla prossima gara sabato 22 dicembre contro il Genoa.

A due giorni dal posticipo, col gol di Acerbi annullato dopo una valutazione durata vari minuti, Marten de Roon plaude all’ utilizzo della tecnologia: «Quando interviene, non puoi far altro che aspettare e sperare, anche se non sempre viene usata sugli episodi dubbi - prosegue il centrocampista dell’Atalanta -. Lunedì è stata una battaglia più che una grande partita, ci ha consentito di dare continuità ai risultati».

Il nazionale olandese evita di parlare di obiettivi: «Ora che abbiamo vinto sei delle ultime otto partite tutti parlano di Europa, quando all’inizio non abbiamo segnato per 5 partite di fila invece pareva che avremmo dovuto limitarci alla salvezza - osserva de Roon -. Per risalire in classifica servono 3/4 successi in serie, e dopo il Genoa abbiamo la Juve in casa: ci proveremo, ma in Italia è imbattibile, finora ha concesso solo un pareggio». Due punti persi dalla capolista proprio con l’avversario di sabato: «Ha il fattore campo e sarà una partita dura - chiude l’olandese -. Bisogna stare attenti al loro attacco, non c’è solo Piatek ma anche Kouamé»

