Delitto di Seriate, l’ex nuora di Tizzani

«Lui minacciava Gianna con un coltello» Continua la raccolta delle testimonianze al processo per far luce sulla morte della Del Gaudio.

Nel processo in corso per la morte di Gianna Del Gaudio nella mattinata di martedì 18 febbraio è stata la volta della testimonianza di Erica Bessi, 34 anni, ex moglie di Mario, figlio della Del Gaudio e di Antonio Tizzani, il ferroviere 71enne unico imputato al processo per l’omicidio della ex professoressa avvenuto tra il 26 e il 27 agosto 2016 nella loro abitazione a Seriate.

L’ex nuora era solita pranzare e cenare abitualmente con i due coniugi nella loro casa in piazzetta Madonna delle Nevi dove si è consumato anche il delitto della ex professoressa di 63 anni. La donna ha dichiarato che Tizzani era solito aggredire verbalmente la moglie, le tirava i capelli, soprattutto quando beveva qualche bicchiere di troppo e a volte minacciava la Del Gaudio con i coltelli da tavola roteandoli e dicendo «Ti taglio i viveri». L’avvocato chiede alla Bessi se il tono era ironico e lei risponde: «Non sempre».

Nella casa degli ex suoceri, ha testimoniato ancora la Bessi durante il processo, Tizzani era solito lanciare sedie, telecomandi, battere i pugni sul tavolo e dare spintoni alla moglie. La Del Gaudio di solito non reagiva e andava in cucina dove veniva inseguita dal marito. Al processo uno dei due capi d’imputazione per Antonio Tizzani è di maltrattamenti in famiglia e proprio i maltrattamenti sarebbero il principale movente di un delitto , frutto di violenze trascese fino all’omicidio.

