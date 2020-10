Deve scontare 3 anni per rapina

Preso dalla Mobile a Villa di Serio Condanna definitiva per un 37 enne accusato di una rapina a Scanzorosciate nel 2008.

La Squadra mobile della Questura di Bergamo ha arrestato un 37enne originario di Palermo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura, per una pena di 3 anni ed 1 mese di reclusione per i reati di rapina e danneggiamento aggravati. L’uomo, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nell’inverno del 2008 a Scanzorosciate, secondo quanto ricostruito, aveva danneggiato l’auto di un conoscente per rubargli il portafoglio. Divenuta definitiva la sentenza di condanna, è stato emesso l’ordine di carcerazione. La sezione «Reati contro il patrimonio» della Squadra mobile lo ha rintracciato a Villa di Serio e lo ha condotto in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA