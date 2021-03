«Diamo un calcio ai pregiudizi di genere»

Atalanta: il video delle ragazze del vivaio Il video-messaggio delle giocatrici del vivaio nerazzurro.

«La mimosa è capace di fiorire anche in terreni difficili, per questo viene associata alla storia femminile e quindi alla resilienza delle donne, capaci di rialzarsi dopo ogni difficoltà». È una delle citazioni, lette da una delle atlete del settore giovanile dell’Atalanta, nel video realizzato in occasione dell’Otto Marzo, Giornata Internazionale della Donna.

«Auguri alle donne che lavorano per l’Atalanta! Auguri alle donne che giocano per l’Atalanta! Auguri alle donne che tifano per l’Atalanta! Auguri alle donne che simpatizzano per l’Atalanta! Auguri a… tutte le donne! - si legge nella nota sul sito ufficiale nerazzurro -. Vogliamo celebrare l’8 marzo sia per ricordare tutte le importanti conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne che per sensibilizzare riguardo le discriminazioni e le violenze delle quali le donne sono ancora purtroppo oggetto».

Tra i messaggi letti dalle giovanissime atalantine, anche quello famoso di Rita Levi-Montalcini: «Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di dimostrare nulla se non la loro intelligenza». E ancora: «Diamo un calcio ai pregiudizi di genere. Il calcio è uno sport per tutti e per tutte».

