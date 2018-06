Dieci telecamere alle vie d’accesso in città

Tutte le targhe delle auto sotto controllo Il progetto rientra nel patto «Bergamo sicura»: un sistema elettronico fisso di lettura delle targhe per contrastare la criminalità.

Dieci telecamere puntate su altrettante strade della città, via d’accesso o d’uscita, per «pizzicare» auto rubate o ricercate. Si accende a Bergamo (si parla di settembre 2019) il telecontrollo: un sistema elettronico fisso di lettura delle targhe per prevenire e contrastare la criminalità. Un progetto che rientra nel patto «Bergamo sicura», siglato venerdì 22 giugno tra il sindaco, Giorgio Gori, e il prefetto, Elisabetta Margiacchi. Saranno oltre 295mila le auto che passeranno sotto gli occhi elettronici ogni giorno, permettendo una scansione totale del traffico, in ingresso e in uscita, nell’arco di tutte le 24 ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA