Differenziata: nuovi sacchi codificati

A Bergamo si parte lunedì 1 febbraio I nuovi sacchi sono dotati di un codice identificativo associato all’utenza Tari e, per ogni utenza, è posto un limite annuo - legato ai componenti della famiglia - oltre il quale il ritiro diventerà a pagamento.

Dopo alcuni rinvii determinati dall’emergenza Covid, da lunedì 1 febbraio diventa obbligatorio a Bergamo l’uso dei nuovi sacchi codificati e abbinati a ogni singola utenza. La novità, introdotta dall’Amministrazione comunale, è stata accompagnata dalle nuove e innovative modalità di distribuzione dei sacchi per la raccolta dei rifiuti indifferenziati (trasparenti) e degli imballaggi in plastica (gialli): il ritiro dei sacchi, infatti, è ora possibile unicamente attraverso i 15 distributori automatici installati da Aprica sul territorio cittadino e gli stessi sacchi di conseguenza non saranno più consegnati direttamente alle utenze o attraverso l’amministratore condominiale o le imprese di pulizie.

I nuovi sacchi sono inoltre dotati di un codice identificativo associato all’utenza Tari e, per ogni utenza, è posto un limite annuo - legato ai componenti della famiglia - oltre il quale il ritiro diventerà a pagamento: ad esempio per un singolo componente è possibile ritirare fino a un massimo di 40 sacchi semi-trasparenti da 40 litri per la frazione indifferenziato e 100 sacchi gialli da 110 litri per la frazione imballaggi in plastica. Per la restante raccolta differenziata di carta, vetro-barattolame e organico non cambia invece nulla.

I cittadini di Bergamo nei mesi scorsi hanno ricevuto tutte le informazioni necessarie e un flyer informativo: l’obiettivo è quello di migliorare la raccolta dei rifiuti urbani e di facilitare le operazioni di ritiro, visto che i sacchi per indifferenziato e plastica potranno essere prelevati tutto l’anno e negli orari più comodi.

Per il ritiro dei sacchi è necessario avere la propria Carta regionale dei Servizi (CRS o CNS), mentre per le utenze domestiche di tipo non residente e per le piccole attività commerciali è stata inviata una tessera apposita che dovrà essere utilizzata per identificarsi al distributore automatico. Le attività commerciali di medio grandi dimensioni sono invece invitate a ritirare i sacchi entro la fine di febbraio, previo appuntamento da fissare al 800.437678, alla sede Aprica di via Moroni 337.

I 15 distributori automatici sono stati posizionati nelle seguenti zone:

• Spazio Polaresco (via Polaresco 15) Non disponibile per tutta la durata dell’emergenza COVID

• Esselunga (via San Bernardino / via Spino)

• Piattaforma ecologica (via Goltara),

• Famila Superstore (via Rampinelli 61)

• Coop (via Autostrada / via Spino)

• Esselunga (borgo Palazzo 217)

• Centro Terza Età (via L. Da Vinci 9)

• Esselunga (via Corridoni 30)

• Lazzaretto (p.le Goisis 6)

• Carrefour (via M. di Savoia 4)

• Funicolare (l.go S. Alessandro)

• Dpiù (via Serassi 5/7)

• Il Gigante (via Bono 4)

• Carrefour (Via Tiraboschi 53)

• Coop (Via Broseta 68)

Da lunedì 1 febbraio sarà quindi obbligatorio esporre il rifiuto indifferenziato e gli imballaggi in plastica esclusivamente utilizzando i nuovi sacchi codificati. Con le nuove modalità di conferimento, sarà più stimolante per tutti ridurre gli sprechi e mettere in pratica le buone regole di raccolta differenziata, per non usare più sacchi di quelli che servono. Ogni cittadino potrà così dare il suo contributo all’economia circolare: ci devono essere sempre meno scarti, tutto può ritornare ad essere una risorsa. Il consiglio, è quello di riempire i sacchi completamente per non sprecarli, al fine di verificare le necessità effettive annuali dei nuclei famigliari e delle attività.

