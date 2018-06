Diocesi, parroci e nuovi incarichi

Un laico guida la pastorale scolastica Su L’Eco di bergamo le designazioni del vescovo Beschi a servizio delle parrocchie e della Curia.

Il Vescovo Francesco Beschi ha assegnato nuovi incarichi a servizio delle parrocchie e della Curia. Tali designazioni diventeranno effettive a settembre. Si cambia anche nella guida dell’Ufficio per la pastorale scolastica che sarà per la prima volta un laico, la professoressa Daniela Noris. Classe 1968, sposata e mamma di tre figli, originaria di Albino, vive a Curno. Dal 1999 è insegnante di religione al Liceo Scientifico Lussana, dove segue anche altri progetti, come l’orientamento e l’alternanza scuola-lavoro. Nuovi parroci a Sottochiesa, Peghera e Vedeseta in Val Taleggio, Presezzo, Zandobbio, Orio al Serio, Cenate e Azzonica. Nuovi vicari e amministratori parrocchiali a Redona e in altri quartieri cittadini.Incarico anche per tre preti novelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA