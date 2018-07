Disagi anche per chi viaggia in treno

Weekend con partenze a singhiozzo Sciopero dei treni sabato 21 e domenica 22 luglio: essendo giorno festivo non ci saranno treni garantiti.

Fine settimana di disagi in Lombardia. Dalle 21 di sabato 21 alle 21 di domenica 22 luglio è stato proclamato uno sciopero nazionale che coinvolge il trasporto ferroviario e al quale potrebbe aderire sia il personale appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sia quello appartenente a Trenord.

Sabato 21 luglio viaggiano regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle 21 e che arrivano a destinazione entro le 22; essendo giornata festiva non ci sono treni garantiti. Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali «Milano Cadorna/Milano Centrale – Malpensa Aeroporto». Sono invece garantiti i treni Eurocity da/per Vienna e Monaco curati da Trenord. E i disagi non sono mancati neanche nella giornata di oggi, giovedì 19 luglio in particolare sulla linea Milano-Treviglio-Brescia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA