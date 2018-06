Disagi per chi viaggia in treno

Ritardi e cancellazioni per Milano Il treno delle 7.16 è stato cancellato a causa di un guasto: «Richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito» si legge sul sito di Trenord.

Numerose le segnalazioni evidenziate on line e segnalate dai pendolari bergamaschi, esasperati dai continui problemi. Ecco alcune segnalazioni di servizio.

08/06/2018 07:56

Il treno 10762 (BERGAMO 07:21 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:31) viaggia con 14 minuti di ritardo perché altri treni ne hanno rallentato la corsa.

08/06/2018 07:32

Il treno 10760 (BERGAMO 06:53 - MILANO PORTA GARIBALDI 07:59) viaggia con 12 minuti di ritardo perchè, nella stazione di CALUSCO, è stato necessario effettuare un incrocio con un altro treno della direttrice.

08/06/2018 06:45

Il treno 10898 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:03 - CARNATE USMATE 07:38) e il treno corrispondente 10899 (CARNATE USMATE 07:56 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:26) oggi non sarà effettuato a causa dell’eccessivo ritardo accumulato dal treno corrispondente.

08/06/2018 06:02

Il treno 10764 (BERGAMO 07:53 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:59) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

I clienti diretti a MILANO PORTA GARIBALDI possono prendere il treno 10766 (BERGAMO 08:21 - MILANO PORTA GARIBALDI 09:29).

08/06/2018 07:30

Il treno 24761 (TREVIGLIO 08:38 - BERGAMO 09:08) oggi non sarà effettuato. I clienti diretti a BERGAMO possono prendere il treno 24763 (TREVIGLIO 09:08 - BERGAMO 09:38).

08/06/2018 06:30

Il treno 24760 (BERGAMO 07:50 - TREVIGLIO 08:20) oggi non sarà effettuato.

I clienti diretti a TREVIGLIO possono prendere il treno 24762 (BERGAMO 08:20 - TREVIGLIO 08:50).

