Dispersa calciatrice nel lago di Como

Per le ricerche in campo anche Bergamo Si è levato anche l’elisoccorso di Bergamo per cercare Florijana Ismaili, centrocampista della nazionale svizzera di calcio femminile, dispersa nelle acque del lago di Como da sabato scorso.

Si è levato in volo un elicottero anche da Bergamo per trovare Florijana Ismaili, 24 anni, la calciatrice della nazionale svizzera scomparsa sabato 29 giugno dopo essersi tuffata nel lago di Como, al largo di Musso. Nella giornata di lunedì 1° luglio i sommozzatori hanno scandagliato il lago con un robot comandato dalla superficie, ma senza risultati. In quel punto il Lario è profondo circa 300 metri e ci sono correnti che potrebbero aver trasportato il corpo.

Florijana Ismaili, centrocampista della nazionale svizzera di calcio femminile e capitana dello Young Boys si trovava sul lago di Como in vacanza. La calciatrice dopo essersi tuffata da un motoscafo, noleggiato con un’amica, non è più emersa. Immediati i soccorsi: le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del fuoco vanno avanti da sabato, fino ad ora senza esito. «La polizia continua le sue ricerche - è il comunicato dello Young Boys -. Siamo molto preoccupati e non abbiamo perso la speranza che tutto andrà per il meglio. Siamo in stretto contatto con i familiari e chiediamo comprensione se non forniremo ulteriori informazioni al momento». Speranza che tutto si concluda per il meglio è stata espressa anche dalla Nazionale femminile sul sito e tramite un tweet.

Florijana Ismaili, giovane calciatrice della nazionale svizzera, risulta ancora dispersa nel lago di Como, dopo essersi tuffata ieri senza riemergere. In corso le ricerche dei #sommozzatori #vigilidelfuoco anche con il ROV (remote operative vehicle), vista la grande profondità pic.twitter.com/AB9DSAN2aS — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 30 giugno 2019

Il 29 giugno si era diffusa la notizia della scomparsa di una turista svizzera, che aveva affittato un gommone nella zona di Musso e dopo un tuffo non era più riemersa. Il 30 sono state rese note le generalità, ed è emerso che si tratta della 24enne centrocampista e capitana dello Young Boys, nata a Walperswil, nel cantone di Berna, da genitori di etnia albanese. Classe 1995, Florijana Ismaili veste la maglia dello Young Boys dal 2011, quando a 16 anni è entrata a far parte anche delle rappresentative elvetiche. È approdata alla nazionale maggiore nel 2014 partecipando anche ai Mondiali di Canada 2015.

© RIPRODUZIONE RISERVATA