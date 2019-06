Docente dell’Università di Bergamo

travolto sulle strisce pedonali a Brescia Si tratta dell’ex direttore del dipartimento di Economia, Gianfranco Rusconi, che ha riportato diverse fratture.

È stato investito nella mattinata di martedì 25 giugno a Brescia, mentre stava attraversando sulle strisce pedonali: nonostante l’impatto violento Gianfranco Rusconi, professore dell’Università degli Studi di Bergamo ed ex direttore del Dipartimento di Economia, non ha riportato gravi conseguenze. Tutto è accaduto poco prima delle 9 a Brescia, all’incrocio tra via Saffi, via Solferino e Cavalcavia Kennedy.

Rusconi, che è di Brescia e raggiunge l’Università di Bergamo grazie all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici, stava attraversando sulle strisce pedonali. L’autista di una Lancia Y non ha visto il professore e lo ha colpito: il parabrezza sfondato e l’uomo sbalzato poco più in là hanno fatto temere il peggio, e infatti sul posto sono subito arrivate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso.

