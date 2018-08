Dodici gol in due trasferte europee

L’Atalanta riscrive un altro primato Nessuna italiana aveva segnato tanto in due gare esterne di coppa consecutive. E contando anche la passata stagione, si sale a 19 gol in quattro incontri lontano da casa.

Otto reti a Sajarevo e quattro ad Haifa: i 12 gol segnati dall’Atalanta nelle ultime due trasferte dei preliminari di Europa League (il ritorno del 2° turno e l’andata del 3°) rappresentano un record senza precedenti nelle competizioni Uefa per il calcio italiano. Nessuno degli altri 23 club italiani che hanno disputato almeno una volta le coppe europee, infatti, ha mai segnato in due gare esterne consecutive così tante reti.

L’unica ad essere arrivata in doppia cifra prima dei nerazzurri era stata la Roma nell’Europa League 2009/10: prima il 7-1 in Belgio al Gent nel 3° turno preliminare e poi il 3-3 in Slovacchia con il Fsk Kosice nei playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA