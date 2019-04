Domani e lunedì 29 Atalanta in casa

Modifiche al percorso delle linee 3, 6 e 9 Giovedì 25 aprile dalle 18,15 alle 24, in occasione della partita di calcio Atalanta-Fiorentina con inizio alle ore 20,45; lunedì 29 dalle 16,30 alle 22 per l'incontro Atalanta-Udinese (inizio alle 19).

Atb comunica che, a causa della chiusura al traffico di un tratto di viale Giulio Cesare e di via del Lazzaretto, verranno adottate modifiche di percorso delle linee 3, 6 e 9 nelle seguenti giornate: giovedì 25 aprile 2019, dalle 18,15 alle 24, in occasione della partita di calcio Atalanta-Fiorentina con inizio alle ore 20,45; lunedì 29 aprile 2019, dalle 16,30 alle 22 in occasione della partita Atalanta-Udinese con inizio alle 19.

LINEA 3

Le corse in partenza da ostello per Città Alta, giunte in via Leonardo da Vinci percorreranno: via Tremana, via Bossi, via San Colombano, via Crocefisso, via Ruggeri da Stabello, via Buozzi, quindi percorso normale.

Le corse in partenza da Città Alta, giunte in via Pescaria, percorreranno: via Pescaria fino all’incrocio con via Bossi, via Bossi, via Tremana, via Leonardo da Vinci, quindi percorso normale.

LINEA 6

Le corse in partenza da San Colombano, effettuato l’anello del Monterosso, percorreranno: via Bossi, via San Colombano, via Crocefisso, via Baioni, via Sauro, via Battisti, quindi percorso normale.

Le corse dirette a San Colombano, giunte in via Battisti, percorreranno: via Sauro, via Baioni, via Pescaria, via Bossi, via Tremana, via Leonardo da Vinci, quindi percorso normale.

LINEA 9

Le corse percorreranno, in entrambi i sensi di marcia, via Baioni e via Sauro.

Le corse serali dirette a Valtesse, giunte in via Corridoni, percorreranno: via Leone XIII, via Legnano, via Buttaro, viale Giulio Cesare ed, effettuato l’anello del Monterosso, via Bossi, via San Colombano, via Ruggeri da Stabello, quindi percorso normale.

Vengono istituite fermate provvisorie in corrispondenza di quelle esistenti per le altre linee Atb.

Per contatti e informazioni: Atb Point, largo Porta Nuova 16, Bergamo; tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 18,45 e il sabato dalle 9,30 alle 14,30. Gli operatori rispondono anche telefonicamente alle richieste al numero 035/236.026 oppure per posta elettronica all’indirizzo e-mail atbpoint@atb.bergamo.it. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.atb.bergamo.it

