Domenica all’insegna dei nubifragi

«Criticità idrogeologica in Lombardia» Non abituiamoci troppo a questo anticipo di tepore: il maltempo caratterizzerà il finesettimana, con forti piogge nella giornata di domenica.

Un’intensa perturbazione atlantica è in arrivo, e domenica sarà la giornata peggiore con possibili nubifragi al Nord. Meno coinvolto il Sud dove arriva l’estate, con punte di oltre 25 gradi.

«Confermato l’arrivo di una forte perturbazione atlantica nel weekend che porterà un’ondata di maltempo veloce ma incisiva specie al Nord – avverte il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega –: sabato prime deboli piogge sulle regioni settentrionali e Toscana, qualche fenomeno più incisivo in Liguria. Domenica sarà tuttavia la giornata peggiore con piogge e rovesci diffusi al Nord anche di forte intensità con locali temporali o nubifragi».

Piogge violente, quelle previste domenica, «che potrebbero creare locali criticità idrogeologiche e piene dei corsi d’acqua – avverte Ferrara di 3bmeteo.com –, anche sulla Lombardia». E la neve? «Questa perturbazione porterà inoltre nevicate anche abbondanti sulle nostre Alpi, ma a quote piuttosto elevate – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com –. Neve mediamente oltre 1400-1800m, a tratti più in basso sulle Alpi centro-occidentali durante i fenomeni più intensi. Attesi accumuli anche di oltre 30-40cm di neve fresca dai 2000-2200m di quota».

Nel frattempo il Sud vedrà tempo più asciutto e in parte soleggiato. Qui la nota saliente riguarderà però il clima, che sarà molto mite per via dei forti venti di Scirocco. Attese punte di oltre 20°C, fino a 24-26°C sulla Sicilia, praticamente una tarda primavera.

«Marzo si preannuncia decisamente scoppiettante attraverso una serie di perturbazioni che apporteranno periodicamente ondate di maltempo. Non solo le pause di bel tempo saranno di breve durata ma le temperature saranno altalenanti, con clima a tratti anche freddo per il periodo. Queste sono le conseguenze degli anticicloni che dopo il riscaldamento della stratosfera polare di metà febbraio continuano a rimanere lontani dal Mediterraneo» concludono da 3bmeteo.

