Domenica delle Palme dal Duomo

Il vescovo celebra la Messa in diretta ora A porte chiuse, monsignor Francesco Beschi celebra in Cattedrale dalle 10.30 la Santa Messa per la Domenica delle Palme. Trasmessa in diretta su Bergamo Tv (canale 17 del digitale terrestre) e ripresa anche qui sul nostro sito.

