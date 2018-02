Domenica la staffetta sulle Mura

Su L’Eco 12 pagine di appuntamenti Domenica 25 febbraio anche Bergamo celebra la giornata mondiale delle guide turistiche, promossa in Italia dall’Associazione Nazionale Guide Turistiche.

Per l’occasione questi professionisti della cultura metteranno a disposizione la propria professionalità, offrendo percorsi gratuiti e aperti a tutti per scoprire uno dei più importanti monumenti bergamaschi: le Mura veneziane. «Volevamo organizzare un percorso che unisse Città Alta con la parte bassa di Bergamo – spiega Tosca Rossi, portavoce delle guide freelance – e abbiamo pensato che le Mura, recentemente promosse dall’Unesco a patrimonio dell’umanità, fossero il naturale collante fra queste due parti». Bastioni, elementi fortificati e altri dettagli storici e artistici, compresa qualche curiosità, saranno dunque presentati in una staffetta organizzata su otto tappe lungo le Mura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA