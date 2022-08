Domenica rovesci serali. In settimana instabilità, da giovedì temperature giù

3BMeteo, le previsioni per domenica e per la prossima settimana.Bergamo Tv

Sarà una piccola perturbazione in arrivo per giovedì 1 settembre ad abbassare le temperature massime che sino a quel giorno supereranno costantemente i 30 gradi in pianura. Da giovedì a domenica piogge sparse e colonnina di mercurio che durante il giorno non supererà i 25 gradi.