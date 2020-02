Domenica si ferma il calcio Dilettanti

Fino a domani si possono chiedere rinvii Lo ha deciso il Comitato regionale della Lega Dilettanti della Lombardia, che ha fatto slittare 42 gare di diversi campionati, dall’Eccellenza alle Juniores femminili: qui l’elenco. Ecco cosa possono fare le società.

Stop al calcio dilettantistico in Lombardia: è la conseguenza dell’emergenza Coronavirus dopo i primi casi di italiani contagiati nel Lodigiano. Il comitato regionale della Lega Dilettanti della Lombardia ha rinviato 42 partite di diversi campionati, dall’Eccellenza alle juniores femminili, «a causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del Lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio». In una nota, il comitato specifica che oltre alle 42 gare già rinviate – di cui pubblica l’elenco – «le società non presenti in questo elenco che hanno tesserati (dirigenti, tecnici, calciatori) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara». Clicca qui il link per vedere tutte le partire rinviate.

Dunque, sono in tutto 42, al momento, le gare del calcio dilettantistico lombardo rinviate per l’emergenza coronavirus, sulle 502 in programma nel fine settimana. Le società hanno però tempo fino a domani alle 12 per chiedere eventuali altri rinvii: la situazione, si sottolinea dalla Lega Dilettanti, è in evoluzione, e altre squadre con tesserati provenienti dalle zone interessate all’isolamento, dirigenti, tecnici o calciatori, potrebbero avere difficoltà a raggiungere il luogo delle partite. Anche per questo, tra gli incontri sospesi nei diversi campionati – dalle Juniores femminili all’Eccellenza – vi sono partite nei comuni del Lodigiano, ma anche di Milano e Pavia.

