Don Palazzolo Santo: pellegrinaggio a Roma. Tre proposte di viaggio in pullman

Sono già aperte le iscrizioni a tre proposte di pellegrinaggio in pullman con destinazione Roma per un evento molto atteso: domenica 15 maggio, in piazza San Pietro, Papa Francesco iscriverà nell’albo dei Santi il Beato don Luigi Maria Palazzolo, cofondatore della Congregazione delle suore delle Poverelle (22 maggio 1869). Le iscrizioni si chiudono il 10 aprile. L’Ufficio diocesano pellegrinaggi, in collaborazione con la Ovet viaggi, ha organizzato i pellegrinaggi e già stanno giungendo le prime adesioni. «La canonizzazione del Beato Palazzolo — sottolinea don Gianluca Salvi, direttore dell’Ufficio pastorale pellegrinaggi, tempo libero e turismo — è un evento di grande gioia per la Chiesa e la società bergamasca . I pellegrinaggi proposti sono frutto di incontri con l’istituto delle Poverelle e con la Commissione diocesana per la canonizzazione e coniugano gli aspetti religiosi e le bellezze artistiche della capitale». «Abbiamo proposto — aggiunge suor Cinzia Nicoli, referente dell’istituto per le iniziative legate alla canonizzazione — tre tipologie di pellegrinaggi, uno dei quali viaggiando di notte, dedicato in particolare ai giovani».

Ritratto del Beato Palazzolo al museo dell’Istituto Palazzolo a Bergamo

Prima proposta di tre giorni

La prima proposta di pellegrinaggio dura tre giorni, dal 14 al 16 maggio. Sabato 14 maggio ritrovo dei partecipanti in luoghi e orari stabiliti e partenza. Sosta in autogrill per pranzo libero. Nel pomeriggio arrivo a Roma e tempo libero per visite alla città in zona Colosseo e Fori imperiali. Cena in ristorante. Alle 20,30, nella basilica di San Giovanni in Laterano, veglia di preghiera in preparazione alla canonizzazione. Quindi trasferimento in alloggio e pernottamento. Il giorno seguente, domenica 15 maggio, dopo la prima colazione trasferimento in pullman in piazza San Pietro per la Messa solenne di canonizzazione del Beato Palazzolo, presieduta da Papa Francesco. Al termine, Angelus del Pontefice. Quindi pranzo in ristorante. Pomeriggio a disposizione in zona San Pietro con possibilità di visitare la basilica vaticana o i monumenti di Roma barocca. Nel tardo pomeriggio rientro per cena e pernottamento. Ultimo giorno, lunedì 16 maggio: colazione in un istituto. Alle 9.30 Messa solenne di ringraziamento, presieduta dal vescovo Francesco Beschi nella chiesa di San Pio V. Al termine della mattinata, partenza per il ritorno, con sosta in autogrill per pranzo libero. L’arrivo a Bergamo è previsto in prima serata. La quota individuale di partecipazione è di 300 euro (supplemento di 70 euro per camera singola).

Seconda proposta di due giorni

La seconda proposta dura due giorni, dal 14 al 15 maggio. Si parte sabato 14 maggio con ritrovo dei partecipanti in luoghi e orari stabiliti. Sosta in autogrill per pranzo libero. Nel primo pomeriggio arrivo a Roma e tempo libero per la visita alla basilica di San Pietro (se possibile). Cena in ristorante. Alle 20.30, nella basilica di San Giovanni in Laterano, veglia di preghiera. Quindi trasferimento in alloggio e pernottamento. Il giorno seguente, domenica 15 maggio, dopo la colazione trasferimento in pullman in piazza San Pietro per la Messa solenne di canonizzazione, seguita dall’Angelus. Quindi pranzo in ristorante e partenza per il ritorno a Bergamo con arrivo previsto in serata. La quota di partecipazione è di 205 euro (supplemento di 35 euro per camera singola).

Terza proposta con viaggio notturno

La terza proposta dura un giorno e mezzo. Sabato 14 maggio alle 21 circa ritrovo dei partecipanti in luoghi e orari stabiliti e partenza per Roma con viaggio notturno. Il giorno seguente, domenica 15 maggio, arrivo a Roma di prima mattina e partecipazione alla Messa solenne di canonizzazione e all’Angelus. Al termine, pranzo libero. Alle 16 partenza per il ritorno con arrivo a Bergamo previsto in tarda serata. La quota individuale di partecipazione è di 80 euro. La quota non comprende i pasti.